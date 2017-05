Jangan Sok Tahu

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don’t have words.

BEGITU cuitan Ariana Grande di akun Twitter @ArianaGrande, lima jam pascabom di Manchester Arena, Inggris, Selasa (23/5) pagi WIB. Sang penyanyi seakan merasa bersalah, lantaran bom yang meledak di lokasi konsernya itu merenggut 22 nyawa dan melukai sedikitnya 60 orang.

Dalam foto yang diunggah netizen pascakejadian, Ariana terlihat termenung. Sejumlah kantor berita menulis, Ariana histeris setelah menyadari apa yang terjadi. Luapan kesedihan si rambut ekor kuda ini bisa dipahami, terutama bila menilik pesan cinta yang selalu didengungkan pada para penggemar.

Bila luapan kesedihan diungkapkan dengan cara termenung, warga Manchester mengekspresikan kesedihannya melalui berbagai bentuk kepedulian. Mereka yang kebetulan berkendara di sekitar lokasi kejadian, langsung menawarkan tumpangan pada para penonton konser yang masih terlihat panik.

Melalui media sosial, warga lain menawarkan pertolongan pada para korban untuk sekadar menenangkan diri atau bahkan bermalam di rumah mereka. Warga pun membuka pintu lebar-lebar bagi para korban, dan merelakan berbagi sofa atau bahkan tempat tidur untuk para korban.

Lewat media sosial pula, seorang wanita mengabarkan kepada orangtua yang merasa kehilangan anak-anak mereka pascaledakan bom tersebut, bahwa di tempatnya ada sekitar 50 remaja dan anak-anak yang syok. Ada juga netizen yang mengumpulkan foto-foto penonton konser yang hilang dari media sosial, dan selalu meng-update penemuan mereka.

Pemanfaatan media sosial pada peristiwa kemanusiaan ini sangatlah efektif untuk mempercepat proses penemuan penonton yang hilang, hingga menenangkan para sanak saudara para penonton konser.

Namun, di tengah empati warga Manchester, warga Inggris dan warga bumi atas penderitaan korban, masih ada penghuni dunia maya yang nyinyir. Misalnya, Ada netizen iseng yang menyebarkan foto-foto mayat bergelimpangan yang ternyata bukan di lokasi kejadian.

Kenyinyiran lainnya adalah, ada pemilik akun yang menyalahkan Ariana atas insiden itu, meski jelas-jelas si penyanyi bukanlah pelaku dan sama sekali tak terkait dengan pengeboman. Melalui analisa liarnya ala teori konspirasi, netizen itu menyebut insiden itu dampak dari sikap politik Ariana yang tak mendukung Donald Trump pada Pemilu AS lalu.

Ya, analisa-analisa liar yang tak berdasar data dan sekadar logis inilah yang seringkali menjadikan peristiwa apapun di muka bumi keluar konteks. Bahkan, peristiwa itu bisa memicu keresahan bahkan huru-hara.

Jadi, mari kita selalu melihat masalah dari sudut pandang masalahnya dengan pisau bedah sesuai masalahnya. Bila tidak mampu, tentu tidak perlu sok melihat, sok menganalisa dan sok tahu, Cukup berempati saja, minimal dengan cara diam sebagaimana Ariana Grande. (*)