Pilih Mana V-Ixion R Atau Xabre? Harganya Pun Beda Dikit Saja

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Yamaha punya jagoan baru di segmen sepeda motor sport 155 cc, yaitu All New V-Ixion R. Model itu merupakan varian tertinggi dari V-Ixion, yang dijual sekitar Rp 29,5 jutaan on the road DKI Jakarta dan sekitarnya.

Bila ditelisik dengan model Yamaha lain khususnya di kelas motor sport naked 150 cc, harga V-Ixion R bersinggungan dengan Xabre. Sport naked itu dijual Rp 30,3 juta on the road DKI Jakarta dan sekitarnya.

Meski begitu, menurut M Abidin, General Manager Aftersales & Public Relations Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), secara penjualan tidak akan saling makan. Sebab, masing-masing sudah punya konsumen dan pasarnya.

"Tidak semua suka seperti model Xabre, begitu juga V-Ixion R, jadi menurut kami tidak akan saling mempengaruhi," kata Abidin saat dihubungi Otomania.com, Selasa (23/5/2017).

Oleh sebab itu secara spesifikasi dibedakan antara Xabre dengan V-Ixion R. Mulai tampilan, posisi berkendara hingga kapasitas mesin dibuat berbeda.

"Setiap orang punya selera yang berbeda-beda, Xabre kan suspensi depan sudah up-side down, kalau V-Ixion belum, contoh seperti itu yang kami bedakan," kata Abidin.

