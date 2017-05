Dijamin Pemerintah, JBIC Jepang Tawarkan Empat Obligasi dengan Bunga Sekitar 2,5 Persen

Japan Bank for International Corporation (JBIC).

BANJARMASINPOST.CO.ID, TOKYO - Bank Kerjasama Internasional Jepang (JBIC), Kamis (25/5/2017) mulai menawarkan empat obligasinya dengan bunga sekitar 2,5 persen, meskipun ada yang 2,125 persen tetapi ada pula yang 2,875 persen per tahun.

"Obligasi kami yang ke-22,23,24, dan ke-25 mulai ditawarkan kemarin dalam mata uang dolar AS dengan jaminan perusahaan finansial besar dunia," kata sumber Tribunnews.com, Jumat (26/5/2017).

Obligasi dalam mata uang dolar AS tersebut diterbitkan karena permintaan yang banyak dari pasar finansial dunia kepada obligasi bank BUMN Jepang ini, JBIC yang mendapat jaminan 100 persen dari pemerintah Jepang.

"Berbagai investor tertarik kepada obligasi kami baik investor dari Asia, Eropa, Timur Tengah maupun investor dari Amerika Serikat, mungkin karena adanya jaminan dari pemerintah Jepang," tambahnya.

Pihak Penerbit adalah JBIC CO., LTD. untuk obligasi ke-22 dengan nilai 1,5 miliar dolar AS selama 3 tahun dengan bunga 2,125 persen (SA).

Harga penerbitan 99.919 persen (dengan yield atau perolehan Investor yield sebesar 2.153 persen (S.A.). Listing dilakukan di pasar modal Luksemburg.

Sedangkan penjaminnya adalah Nomura International plc, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Goldman Sachs International, dan Mizuho Securities USA LLC.

Obligasi No.23 dengan nilai 500 juta dolar AS dengan periode 3 tahun dan tanggal bayar balik 1 Juni 2020.

Suku bunga dolar AS 3 bulan LIBOR (ICE) + 48.0 bp (Q.A.). Harga penerbitan 100 persen dan listing juga di pasar modal Luksemburg.

Obligasi No.24 dengan nilai 1,5 miliar dolar AS di pasar obligasi dunia untuk periode 5 tahun, tanggal jatuh tempo 1 Juni 2022 dengan suku bunga 2,5 persen (SA).