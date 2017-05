IHSG Dibuka Menguat di Level 5.713,35, Sektor Ini Pemicunya

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menghijau pada perdagangan saham jelang akhir pekan, Jumat (26/5/2017). Pada pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka di level 5.713,35 di jalur hijau.

Pada pukul 10.10 WIB, IHSG berada di level 5.724,41 atau naik 20,98 poin atau naik 0,36 persen.

Sebanyak 10 sektor dibuka menguat dengan penguatan terbesar yakni sektor infrastruktur. Sektor infrastruktur dibuka menguat 1,76 persen dan memimpin penguatan terhadap IHSG.

Dari data RTI, sebanyak 162 saham dibuka menguat, 112 saham dibuka turun dan 107 saham dibuka pada posisi tetap.

Aksi beli bersih investor asing di semua papan perdagangan Rp 44,98 miliar. Aksi beli bersih investor asing di pasar reguler mencapai Rp 79,07 miliar.

Dari pasar spot Bloomberg, rupiah terpantau melemah 13 poin ke level 13.295 per dollar AS. Sementara sebelumnya rupiah ditutup di 13.281 per dollar AS. (KOMPAS.com)

Berita ini dipublikasikan di Kompas.com dengan judul "10 Sektor Menghijau, IHSG Dibuka Menguat"