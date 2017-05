Rupiah Melemah Tipis, Bukan karena Imbas Bom Tapi Ini Penyebabnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pada penutupan perdagangan akhir pekan ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS cenderung melemah.

Namun perlemahan tipis, sekitar 0,09%.

Menariknya, pelemahan rupiah ini bukan sebagai imbas teror bom yang mengguncang Jakarta.

Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada mengatakan, penguatan harga minyak mentah dunia yang mulai mereda menjadi salah satu faktor yang menahan laju mata uang rupiah.

Nilai tukar rupiah bergerak datar cenderung melemah di hadapan dolar Amerika Serikat akhir pekan, Jumat (26/5/2017).

Mengacu data Bloomberg, di pasar spot rupiah ke Rp 13.294 per dollar AS atau melemah tipis 0,09% dari level 13.282 per dolar AS.

"Harga minyak mentah dunia mempengaruhi mata uang berbasis komoditas, seperti rupiah," kata Reza dikutip dari Antara.

Kendati demikian, lanjut dia, pelemahan rupiah relatif terbatas menyusul belum jelasnya arah atau potensi kenaikan suku bunga AS (Fed Fund Rate) pada juni mendatang.

"Salah satu pejabat The Fed menyatakan kenaikan Fed Fund Rate di bulan Juni masih tanda Tanya sehingga menahan laju dolar AS lebih tinggi," katanya. (*)

Berita ini dikutip dari KONTAN.co.id dengan judul: Rupiah berakhir melemah tipis ke Rp 13.294