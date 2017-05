Mengharukan! Ucapan Kyuhyun Super Junior Sebelum Wamil Ini Bikin Menangis Penggemarnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - "You are smiling and looking at me, looking forward to the day that we can meet again"

Penggalan lirik lagu 'Good Bye For Now' milik anggota termuda Super Junior, Kyuhyun, merupakan penggambaran tepat untuk para penggemar saat ini.

Tepat pada Kamis (25/5/2017), Kyuhyun resmi menjalani wajib militer.

Selama empat minggu, Kyuhyun akan memulai pelatihan dasar sebelum akhirnya bertugas selama dua tahun sebaga pekerja sosial.

Kyuhyun tak menjalani tugas sebagai tentara tetapi petugas pelayanan umum untuk Administrasi Kemiliteran karena cedera yang dialaminya tahun 2007 silam.

Satu hari sebelum wamil, Kyuhyun memamerkan rambut barunya sebagai tentara melalui akun Twitter pribadinya.

"Kalian jangan jatuh sakit, jangan menangis, hiduplah dengan baik. Jangan lupa dengarkan laguku meski aku tak ada di dekat kalian. Sampai bertemu lagi. Sampai jumpa. Aku cinta kalian," tulisnya.

Tak hanya meninggalkan pesan manis di Twitter, Kyuhyun juga merilis sebuah lagu bertajuk "Good Bye For Now".

Lagu itu bercerita tentang sepasang kekasih yang terpisah sementara waktu.

Penggemar pun melepas kepergian sementara Kyuhyun di pusat pelatihan.

Kyuhyun yang tiba mengenakan kaos oblong berwarna hitam, celana jeans, topi hitam, dan masker sempat membalikkan badan untuk melambaikan tangan dan membungkukkan badan secara sopan.

Sampai jumpa lagi, Kyuhyun! (TribunWow.com / Elga Maulina Putri)

Berita ini dipublikasikan tribunwow.com dengan Judul "'Goodbye For Now' Jadi Ungkapan Perpisahan Kyuhyun Super Junior Sebelum Wamil"