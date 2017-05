Cukup Dalam Genggaman Bisa Memantau Kondisi Rumah Walau Sedang Mudik, Gimana Caranya?

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Berbagai upaya dilakukan agar rumah, keluarga, kantor dan gudang serta harta benda itu aman. Salah satu hal yang bisa membantu membuat semua itu aman adalah Closed Circuit Television (CCTV)

Keberadaan kamera pengintai ini pun semakin canggih. Lebih praktis, gampng diunakan dan kamera makin tajam.

"Produk di tempat kami, AS CCTV pun kini punya produk terbaru. Infinity CCTV yang canggih. Dengan Infinity CCTV, maka konsumen punya satpam di genggaman sendiri karena bisa masuk Smartphone, " kata Direktur AS CCTV di Jalan Taman Sari Simpang Pulau Laut No 24/5 Banjarmasin, , Laitina Suria.

Menurut Tina, panggilan akrab Laitina, hebatnya lagi produk dari Infinity CCTV ini bisa diparalel ke Smartphone suami, anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Sangat pas sekali dipasang menjelang lebaran. Keamanan rumah, kantor dan perusahaan sangat mudah dipantau.

"Rumah dan kantor boleh punya satpam. Namun kemampuan satpam juga terbatas, mengontrol lingkungan situasi selama 24 jam. Nah, untuk itulah diperlukan CCTV," ujarnya.

