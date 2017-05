Mengapa Air Panas Membeku Lebih Cepat Dari Air Biasa? Teori Ini Menjelaskannya

BANJARMASINPOST.CO.ID – Pada 1963, seorang siswa asal Tanzania bernama Erasto Mpemba menyadari satu hal yang unik ketika sedang membuat es krim. Ketika ia sedang membekukan adonan yang panas, adonan ini mendingin lebih cepat dibandingkan adonan yang dingin. Fenomena ini kemudian dipublikasikan dalam sebuah paper pada 1969 dan disebut dengan Efek Mpemba.

Lucunya, hingga saat ini belum ada orang yang tahu mengapa Efek Mpemba bisa terjadi. Baru belum lama ini sekumpulan ilmuwan dari Southern Methodist University di Texas and Nanjing University di China menemukan jawabannya. Hasil penelitian mereka juga sudah dipublikasikan dalam Journal of Chemical Theory and Computation.

Penjelasan mereka adalah bahwa Efek Mpemba terjadi karena hubungan antara atom hidrogen dan atom oksigen yang ada di dalam molekul air. Ikatan atom hidrogen ini berubah ketika kita memanaskan air. Dalam temperatur yang tinggi, lebih banyak ikatan hidrogen yang kuat karena semua ikatan yang lemah sudah rusak.

Hal ini menyebabkan sejumlah molekul membentuk pecahan yang mudah membentuk struktur kristal es. Untuk air yang dingin, ikatan-ikatan atom harus dipecah lebih dulu baru kemudian bisa membentuk pecahan yang membentuk kristal es tadi.

Walau begitu, sejumlah ilmuwan masih meragukan hasil dari penelitian ini. Pasalnya, Efek Mpemba sangat sulit diduplikasi walaupun sudah banyak teori yang menjelaskannya. Topik ini bahkan pernah diangkat sebagai kompetisi di Royal Society of Chemistry.

Artikel ini telah tayang di intisari.grid.id berjudul Teori Baru Ini Akhirnya Dapat Menjelaskan Mengapa Air Panas Membeku Lebih Cepat dari Air Dingin