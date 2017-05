Raih Tropy ke-13, Wenger dan Arsenal Kini Jadi Raja Piala FA

BANJARMASINPOST.CO.ID, LONDON - Arsene Wenger menjadi pelatih paling sukses dalam sejarah Piala FA (The Football Association Challenge Cup) setelah membawa Arsenal menang 2-1 atas Chelsea di final, Sabtu (27/5/2017).

Kemenangan di final 2017 itu membuat Wenger jadi raja Piala FA karena mendapatkan trofi Piala FA ketujuh di kompetisi paling tua di dunia yang sudah dimulai sejak 1871-1872 itu.

Wenger dalam ajang Piala FA unggul satu trofi atas George Ramsay, yang memenangi enam Piala FA bersama Aston Villa.

Sementara bagi Arsenal, ini trofi Piala FA ke-13 sepanjang sejarah sekaligus menahbiskan diri jadi Raja Piala FA untuk kategori klub.

The Gunners kini unggul satu trofi dari Manchester United. (*)

Berikut daftar tujuh kesuksesan Wenger di Piala FA:

1997--1998 - Arsenal 2 vs Newcastle United 0

2001--2002 - Arsenal 2 vs Chelsea 0

2002--2003 - Arsenal 1 vs Southampton 0

2004--2005 - Arsenal 0 vs Manchester Utd (Arsenal 5-4 dalam adu penalti)

2013--2014 - Arsenal 3 vs Hull City 2

2014--2015 - Arsenal 4 vs Aston Villa 0

2016--2017 - Arsenal 2 vs Chelsea 1.

Berita ini sudah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Arsene Wenger dan Arsenal Kini Jadi Raja Piala FA"