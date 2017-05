Adu Adrenalin di Skybox Malaysia Hingga Lewati 100 Anak Tangga Menuju Puncak Kuil Batu Capes

BANJARMASINPOST.CO.ID - Negeri Jiran, Malaysia, menjadi tujuan wisata warga Banua, Fitri Zamzam bersama keluarga sebelum Ramadan tadi. Banyak tempat dikunjungi, mulai dari menara kembar Petronas, adu adrenalin di skybox Kuala Lumpur Tower, Kuil Batu Capes, hingga Masjid Putra di Putra Jaya.

Lelaki biasa dipanggil Dewa Pahuluan itu, berangkat bersama istrinya, Megawati dan anaknya, Ananda Prayuda Putra serta Zelita Perdani Putri.

Mantan anggota DPRD Banjarbaru ini bertolak dari Bandara Syamsuddin Noor, Jumat (19/5) pukul 09.00 Wita menggunakan pesawat Garuda Airlines dengan transit di Jakarta. Tiket pesawat Garuda ke Kuala Lumpur (KL) Rp 2 juta per orang.

"Kami memilih naik pesawat Garuda karena berangkatnya tepat waktu. Kalau pun menunggu transit di Jakarta, tidak terlalu lama. Kami tiba di Kuala Lumpur pukul 17.00 Wita," katanya.

Di Kuala Lumpur, mereka memilih tinggal di apartemen di daerah The Zoin All Suiters Residences on the Park Jalan Ampang. Apartemen seperti hotel itu, luasnya 140 meter persegi.

"Kalau yang holiday ke Kuala Lumpur bersama keluarga, saya sarankan tinggal di apartemen ketimbang hotel. Selain harganya lebih murah, ruangannya juga sangat luas, ada kamar tidur, ruang tamu serta dapur dengan segala perlengkapan alat masak," ujarnya.

Apalagi, apartemen di Jalan Ampang tersebut per malam cukup murah, Rp 900 ribu. Letakya, juga sekitar 400 meter menuju ke menara kembar (twin tower) Petronas dan di tempat tersebut ada pusat mal terbesar, KCC Kuala Lumpur.

Di menara kembar Petronas, dia juga menyempatkan membeli ponsel Samsung S8 seharga Rp 9,6 juta. "Bagi warga Malaysia kena pajak enam persen, sedang turis asing juga tetap bayar pajak dulu dengan nota, tapi dikembalikan pajak senilai 147 ringgit atau Rp 400 ribu,” ceritanya.

Kepergian Presiden MGR Banjarbaru ini ke Kuala Lumpur tak hanya mengunjungi keponakannya yang menetap 10 tahun di sana, sekaligus dia melakukan tapak tilas. Banyak perubahan dilihatnya, termasuk ketika mengunjungi objek wisata Kuil Batu Capes.

Tahun 2005 lalu dia mengunjungi objek wisata Kuil Batu Capes, waktu itu berupa gunung biasa dan hanya tempat peribadatan agama Hindu. Sewaktu dia kembali mengunjungi tempat tersebut, Sabtu (20/5), ada bangunan patung serta ada tangga yang jumlahnya sekitar 100 buah menuju ke puncak dan masuk terowongan atau gua.