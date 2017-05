Sukses Drama Descendants Of The Sun Sampai Dibikinkan Taman di Taebaek, Korea

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sukses dengan drama Descendant's of The Sun yang sempat menghebohkan pecinta drama Korea di Asia, serial DOTS kembali hidup.

Para pecintanya bahkan bisa mengunjungi langsung area syuting drama yang dibintangi Song Joong Ki dan Song Hye Kyo ini.

Seiring dengan pemerintahan Taebaek yang meresmikan taman Descendants of The Sun.

Descendants of The Sun (instagram)

Bangunan yang sebelumnya djadikan replika Yunani, serta patung adegan mesra dari kedua pemeran utama, Dokter Kang Mo Yeon dan Kapten Yoo Shi Jin menghiasi taman ini.

Seperti yang terlihat di banyak akun pecinta pasangan songsong couple ini.

Satu di antaranya di akun kikyo_4ever yang merepost postingan @koreasongsongcouple.

"Celebrating the opening of Dots Park, Taebaek holds its firts Taebaek Couple Festival and finally unveils SSCP statue!"

(Merayakan pembukaan taman Dots, digelar di Festival Taebaek, Taebaek dan memperlihatkan patung songsong couple).

Peresmian taman DOTS inipun disambut oleh para penggemar songsong couple.

herlina170, "Good night too teh. mimpi Indah y shipers ssc.".

hanie.handayani.75, "Itu kaya penampilan terbaru songsongcouple ya say...".

blue_cn33, "Hoel, gilaaaak DOTS emang The Best Best Drama. Miss So Songsong couple".

sentano_marry, "Amazing........legendari couple......ini untuk ke dua kalinya neng Kyo di buat patung.....dri AIMH juga ada.....".