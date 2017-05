Mau Laptop Tertipis dan Paling Ringan? Simak Harganya di Sini

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Di era digitalisasi di mana setiap pekerjaan dituntut untuk selalu mobile, hadirnya komputer jinjing alias laptop yang memiliki performa baik sekaligus desainnya yang tipis sehingga mudah dibawa, menjadi hal penting bagi produsen laptop.

Seperti halnya Toshiba yang menghadirkan laptop Portege X20W. Laptop yang diperuntukkan bagi pebisnis ini didesain two in one (2 in 1) serta diklaim memiliki bodi paling tipis dan bobot paling ringan di dunia yang hanya memiliki ketebalan 15,4 mm dan beratnya hanya 1,1 kg.

Leong Chee Keong, Manager Enterprise Sales Lead Toshiba Singapore Pte Ltd, mengatakan, Toshiba Portege X20W dirancang untuk mendukung mobilitas dan keamanan penggunanya, sekaligus keandalan pada intinya.

“Melalui Portege X20W, kami mengembangkan PC Convertible 2 in 1 untuk kelas profesional. Dengan begitu pengguna tidak perlu lagi bingung memilih antara laptop, tablet, ataupun notepad. Untuk saat ini fokus kami memang untuk segmen enterprise profesional,” kata Leong Chee, saat peluncuran Portege X20W di Hotel Mulia, Jakarta, seperti dikutip tribunnews.com, Senin (22/5) lalu.

Sementara, prosesor Intel Core generasi ketujuh (U series) di laptop ini diklaim mampu memberikan kinerja terbaik dengan dukungan PCIe Solid State Drive dan konektivitas Thunderbolt 3.

Performa laptop ini juga disempurnakan oleh dukungan baterai yang tahan untuk pemakaian hingga 16 jam dengan dukungan teknologi Toshiba Step Charge.

“Teknologi Toshiba Step Charge ini mampu memberikan ekstra perpanjangan waktu penggunaan hingga 5 jam, cukup dengan pengisian daya baterai selama 30 menit,” ungkap Leong Chee.

Notebook ini memiliki engsel dual action emas 360 derajat yang memungkinkan untuk menstransformasi laptop bertenaga tinggi menjadi tablet yang serbaguna secara mudah.

Notebook ini dilengkapi dengan layar diagonal 12,5 inchi, Full HD (1920-1080), multi touch wide viewing angle display yang dimilikinya memberikan kualitas tampilan lebih dari 2 juta piksel ke layar.

Otentifikasi wajah