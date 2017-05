Sempat Capai Level Tertinggi, IHSG Ditutup Terpuruk di Jeda Siang

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup memerah pada jeda siang perdagangan saham Senin (29/5/2017) pada pukul 12.00 WIB. Mengawali perdagangan saham awal bulan puasa ini, IHSG dibuka bervariasi.

IHSG sebelumnya dibuka menguat di level 5.728,80 pada pukul 09.00 WIB, bahka mencapai puncak tertinggi di level 5.730,84. Tak lama kemudian, IHSG terpuruk di level terendah di 5.703,46.

Melemahnya sektor aneka industri sebesar 1,18 persen dan sektor infrastruktur sebesar 1,32 persen membuat IHSG terpuruk di jeda siang. Total ada lima sektor yang ditutup melemah, empat lainnya menguat tipis dan satu sektor dalam posisi tetap yakni sektor perkebunan.

Dari data RTI, sebanyak 135 saham ditutup menguat, 163 saham ditutup turun dan 116 saham ditutup pada posisi tetap.

Aksi jual investor asing menekan IHSG. Di semua papan perdagangan aksi jual bersih investor asing mencapai Rp 6,15 triliun. Sementara aksi jual bersih investor asing di pasar reguler mencapai Rp 116,22 miliar.

Dari pasar spot Bloomberg pada pukul 12.17 WIB, rupiah terpantau melemah 12 poin ke level 13.306 per dollar AS. Sementara pada penutupan sebelumnya rupiah ditutup di level 13.294 per dollar AS.

Berita ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul: "IHSG Bergerak Bervariasi, Ditutup Memerah di Jeda Siang"