Akhirnya IHSG Ditutup Menguat pada Jeda Siang, Hanya Dua Sektor Ini yang Melemah

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada jeda siang perdagangan saham Selasa (30/5/2017) pukul 12.00 WIB. Kenaikan IHSG ditopang penguatan delapan sektor.

IHSG ditutup menguat 0,20 persen atau menguat 11,48 poin ke level 5.723,81 di jeda siang. Sementara pada pembukaan perdagangan saham pagi tadi, IHSG dibuka di zona merah di level 5.700,77.

Dua sektor yang ditutup melemah yakni sektor aneka industri yang terkoreksi 0,22 persen dan sektor infrastruktur yang terkoreksi 0,61 persen.

Dari data RTI, sebanyak 163 saham ditutup menguat, 108 saham ditutup menurun dan 124 saham ditutup pada posisi tetap.

Aksi jual bersih investor asing berpotensi menekan IHSG. Aksi jual bersih investor asing di semua papan perdagangan mencapai Rp 29,75 miliar. Sementara aksi jual bersih investor asing di pasar reguler mencapai 18,48 miliar.

Dari pasar spot Bloomberg, rupiah terpantau menurun terhadap dollar AS pukul 12.27 WIB sebesar 17 poin ke level 13.337 per dollar AS. Sebelumnya di Senin, rupiah ditutup di level 13.320.

