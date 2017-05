Diana Krall Reuni Album Terbaru

BANJARMASINPOST.CO.ID - Musisi jazz Diana Krall bertemu kembali dengan produser peraih Grammy Award Tommy Lipuma dalam album terbaru yang berjudul Turn Up the Quiet.

Diana Krall menjadi satu-satunya penyanyi jazz yang menempatkan delapan albumnya di posisi tertinggi Billboard Jazz Albums chart.

Bahkan album-album miliknya sukses meraih lima Grammy Awards, delapan Juno Awards dan juga mendapatkan penghargaan sembilan emas, tiga platinum, dan 10 album multi-platinum.

Album Turn Up the Quiet antara lain berisi lagu "Like Someone In Love", "Isn't It "No Moon At All" , "Dream’ dan "I'll See You In My Dreams”

Musisi asal Kanada ini mulai diperhitungkan di pentas musik jazz pada 1996 melalui albumnya yang ciamik, All for You. Diana Krall menerima Grammy Award pertamanya pada 1999 melalui album Ketika Aku Melihatmu. Di album The Girl in the Other Room, Krall untuk pertama kalinya memasukkan beberapa komposisi dan juga lagu yang ditulis atau ditulis bersama penyanyi Inggris Elvis Costello, yang dinikahinya pada 2003.

Lahir di Nanaimo, Kanada pada 16 November 1964, Diana Krall dibesarkan di British Columbia, di mana dia mulai mengambil pelajaran piano klasik saat dia baru berusia empat tahun. Di masa mudanya, Krall menghabiskan berjam-jam mendengarkan koleksi catatan 78 akuntan ayahnya. Kakek dan neneknya memaparkannya pada musik jazz, dan dia menghabiskan banyak akhir pekan menyanyikan lagu-lagu klasik di rumah.

Pada usia 15, Krall tampil klasik di bar dan restoran. Dia menerima beasiswa untuk menghadiri Berklee College of Music di Boston, Massachusetts, tempat dia belajar musik. Setelah lulus, dia tinggal sebentar di Los Angeles, California, sebelum pindah ke Toronto, di mana dia merekam album debutnya, 1993's Stepping Out . Dia pindah ke New York City sesaat setelah proyek diluncurkan.

Pada 1996, Diana Krall merilis All for You , sebuah album penghargaan Nat King Cole yang menjadi terobosannya. Keberhasilan liar dari proyek tindak lanjutnya, Tahun 1999, memperjelas bahwa penonton menyukai musik jazz tradisionalisnya. Albumnya Ketika Aku Melihat Kamu duduk di atas tangga lagu selama lebih dari satu tahun dan menjadi best seller internasional. Ini juga memberi Krall Grammy Award pertamanya, untuk penampilan vokal jazz terbaik.

Krall memenangkan Grammy 2002 untuk album vokal jazz terbaik untuk album ketujuhnya, Live in Paris . Dia juga menerima banyak penghargaan di negara asalnya; Dia membawa pulang tiga Juno Awards (dari Canadian Academy of Recording Arts and Sciences ) untuk album tahun 2001, The Look of Love , termasuk untuk album tahun ini dan artis tahun ini.

Diversifikasi Suara-Nya

Tahun 2003, Krall menikahi musisi Inggris Elvis Costello dan keduanya dianugrahi sepasang anak laki-laki kembar, Dexter dan Frank.

Krall telah berkeliling ke seluruh dunia, kebanyakan dengan trio-gitar dan drum, selain piano-tapi sering dengan simfoni. Dia tampil di Carnegie Hall, dan di Gedung Putih untuk Presiden Barack Obama, di antara berbagai tempat lainnya.

Selain menciptakan musik, Krall menghasilkan musik untuk penyanyi dan penulis lagu legendaris Barbra Steisand. Dia juga bermain piano untuk beberapa lagu di album 2009 Steisand, Love Is the Answer . Selain itu, Krall bekerja dengan ikon rock dan mantan Beatle Paul McCartney di album 2012-nya, Kisses on the Bottom (kompas.com/berbagai sumber)