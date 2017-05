Siapa Sangka Artis Cantik Ini Sudah Lama Siapkan Diri Jadi "Pembunuh"

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Artis peran Karina Salim akhirnya mendapatkan peran impiannya lewat film, Mobil Bekas dan Kisah-kisah dalam Putaran.

Jika biasanya ia memainkan tokoh perempuan baik-baik nan manis, kali ini Karina menjadi pembunuh. Ia bahkan mengaku sudah lama mempersiapkan diri untuk memerankan karakter semacam itu.

"Enggak sulit karena dari dulu dreaming to have this kinda role. Jadi aku udah dari dulu memersiapkan kalau dapat role kayak gimana gimana," katanya dalam wawancara di MNC Tower, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Ia mengatakan, layar lebar yang arahan sutradara Ismail Basbeth itu juga sekaligus pengalaman pertamanya bermain dalam film bergenre thriller.

"Saya berperan sebagai Kuku, ini film thriller. Aku (jadi) pembunuh gitu, ini pertama kali di thriller," ujar istri Aldy Primanda itu.

Bersama Dea Ananda, Gandhi Fernandho, Verdi Solaiman, dan lainnya, Karina sudah menyelesaikan shooting film tersebut di Yogyakarta. Rencananya film berdurasi 84 menit ini akan dirilis pada Agustus 2017.

"Jadi sebenarnya film ini memang untuk festival, cuman kami ternyata mendapat kesempatan diputar di bioskop, kira-kira Agustus rilisnya," kata Karina. Selain itu, ia juga akan terlibat dalam dua produksi film berbeda.

"Aku ada upcoming film Agustus sama Monty Tiwa. Terus sekarang lagi mau shooting film sama Nia Dinata. Aku jadi perempuan berjilbab, culun banget. Mulai shooting pertengahan puasa. Judulnya belum boleh di-share," ujar Karina.

Film Mobil Bekas dan Kisah-kisah dalam Putaran mengangkat banyak cerita. Dilansir dari channel YouTube rumah produksi Bosan Berisik Lab, film ini tentang seorang akuntan yang tak mampu melupakan mendiang istrinya, tentang sepasang kekasih yang baru menikah dan berbulan madu ke kebun binatang.

Tentang tiga sekawan anggota band perempuan yang berjalan-jalan ke pinggiran desa untuk mencari inspirasi.

Tentang seorang pelacur yang menimbang rencana pelariannya, tentang seorang perempuan yang mencari pembunuh ibunya dan bertemu hantu gentayangan.

Tentang dua orang petani yang menuntut Negara atas penggusuran paksa rumah mereka. Tentang sebuah mobil yang menyaksikan segalanya.

