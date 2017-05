Sudah 1 Bulan, Harga Emas Dunia Bertahan di Level Tertinggi

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Harga emas dunia bertahan di level tertinggi sebulan. Mengutip Bloomberg, harga emas di pasar Comex, Selasa (30/5) untuk kontrak Agustus 2017 pukul 8:42 WIB di US$ 1.272,8 per ons troi.

Harga emas bergerak menguat sejak akhir pekan lalu dipicu kekhawatiran pasar pada hasil negosiasi Presiden AS Donald Trump di KTT G7.

Pelemahan dollar sejatinya bisa memicu kenaikan harga emas, tapi perdagangan kemarin ditutup seiring dengan liburnya bursa AS, London, dan China.

"Harga emas memang sempat tertahan, tapi dengan kabar dari G7 dan pelemahan dollar, harga emas diperkirakan lebih tinggi lagi," kata Thorsten Proettel, analis di LBBW, dikutip CNBC.

Pasar juga akan memperhatikan data ketenagakerjaan AS pekan ini, sebagai petunjuk pergerakan bunga The Fed Juni mendatang. Pasar sebelumnya memperkirakan, The Fed akan menaikkan bunga bulan depan.

Selama ini, harga emas sensitif dengan kenaikan bunga karena akan mendorong pasar meninggalkan investasi bullion yang hampir tak memberi yield, sementara mendorong tenaga dollar AS.

