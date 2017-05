Wanita Muda Ini Loncat dari Lantai 37, Mengejutkan di Saku Celananya Ditemukan Tulis Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Peristiwa menghebohkan terjadi di Apartemen New Royal Lippo, Jalan Raya Puri K RT 02/02, Kembangan Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2017) pagi.

Pasalnya, seorang wanita nekat mengakhiri hidupnya dengan cara loncat dari lantai 37. Sekitar pukul 06.30 WIB, Yuliawati Iriawan (38), ditemukan tewas bersimbah darah di parkiran apartemen mewah itu.

Dengan mengunakan kemeja warna biru dan celana panjang hitam, korban ditemukan oleh sekuriti apartemen.

Kanit Reskrim Polsek Kembangan, Iptu Asmoro Bangun menjelaskan bahwa korban tewas karena loncat dari lantai 37. Saat ini aparat kepolisian masih mendalami kasus tersebut.

"Penyebab Kematian diduga loncat dari Lantai 37," kata Bangun.

Polisi yang mengetahui hal itu langsung mendatangi lokasi kejadian. Aparat langsung memberi garis polisi di sekitar lokasi kejadian.

Selain itu, beberapa saksi dimintai keterangan atas insiden tersebut. "Korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk otopsi," ungkap dia.

Berdasarkan keterangan saksi mata yaitu sekuriti, kata Bangun, korban telah tergeletak di bawah apartemen.

Lalu saksi mata berusaha menghubungi Danru Hasan basri dan melaporkan ke Polsek Kembangan.

"Dari kantong celana kanan korban ditemukan secarik kertas bertulisan nomor HP supir (Endri), Adek Korban, dan No Tlp Mamah dan Tulisan sorry All," tutur dia.(bin)

