Ditopang Kacaunya Suhu Politik AS-Rusia, Rupiah Menguat Tipis Hari Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Nilai tukar rupiah berhasil menguat meski terbatas pada perdagangan, Rabu (31/5). Mengacu Bloomberg, pukul 10.05 WIB di pasar spot rupiah ke Rp 13.319 per dollar AS atau menguat tipis 0,03% dari posisi kemarin Rp 13.323 per dollar AS.

Senada, rupiah pada Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) ke Rp 13.321 per dollar AS atau menguat tipis 0,11% dari posisi Rp 13.336 per dollar AS.

Rupiah memanfaatkan pelemahan dollar AS yang jatuh ke level terendah dua pekan. Di tengah sikap hati-hati pelaku pasar yang khawatir terhadap politik di Eropa serta melemahnya pasar saham dan komoditas setelah libur akhir pekan yang panjang.

Kekhawatiran kebuntuan politik AS dipicu penyelidikan atas hubungan Presiden Donald Trump dengan Rusia yang bisa menggangu rencana kebijakan pemotongan pajak dan langkah-langkah stimulus lainnya.

Mengutip Reuters, dollar jatuh ke level terendah dua minggu di 110.665 yen dan terakhir diperdagangkan pada 110,85 yen. Indeks dollar merosot ke 97,396.

Barita ini dipublikasikan kontan.co.id dengan judul "Di pasar spot, rupiah berhasil menguat Rp 13.319"