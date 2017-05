Hacker Retas Situs Kejaksaan Agung dan Dewan Pers, Begini Bunyi Pesannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Senasib dengan Dewan Pers, situs resmi Kejaksaan Agung RI diretas pada, Senin (31/5/2017).

Berdasarkan pantauan tim TribunWow.com, tampilan utama situs Kejaksaan Agung RI berubah menjadi hitam pada sekitar pukul 03.00 WIB.

Tak hanya itu, laman utama situs ini juga menampilkan gambar Harley Quinn salah satu tokoh di sebuah film berjudul Suicide Squad dengan pose andalannya, yaitu membawa tongkat baseball.

Di bawah gambar Harley Quinn tersebut juga terlihat ada pesan yang disampaikan oleh peretas.

Pesan yang tertulis pun juga serupa dengan pesan yang disampaikan peretas situs resmi Dewan Pers, keduanya sama-sama menyinggung permasalahan perpecahan yang tengah terjadi di Indonesia ini.

Begini pesan peretas selengkapnya yang tertulis di laman utama situs resmi Kejaksaan Agung RI.

"We were all Indonesians

Until...

Race disconnected us, religion separated us, politic divided us