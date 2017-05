Serunya Galuh Banjar ini Sahur di Atas Sungai

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Belum lama ini, Ishlah Wahdini sahur bersama teman-temannya di Rumah Amal dan personel Sat Ditpolairud Polresta Banjarmasin.

Sahur tersebut bukan acara biasa karena digelar di atas sungai atau sahur on the river menaiki kapal.

Ini adalah kali kedua dia dan teman-temannya ikut sahur on the river.

“Tahun lalu ikut juga. Rasanya seru. Biasanya sahur di rumah, kali ini di atas sungai,” paparnya.

Acara itu rencananya bakal digelar empat kali.

Sahur on the river pertama pada 28 Mei 2017 lalu dan Galuh Banjar Wakil 4 Kota Banjarmasin ini mengaku ingin ikut lagi di sahur on the river berikutnya.

Tak sekadar sahur, peserta juga bisa ikut salat subuh berjemaah, dapat tausiyah dan bakti sosial.

“Terus kami bisa berkeliling kapal, melihat-lihat isi kapal. Kapalnya besar,” kenangnya. (*)