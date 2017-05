TAKJIL : Hotel Ini Sediakan Menu Buka Puasa Istimewa dengan Harga Terjangkau

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Untuk meramaikan suasana Ramadan, Hotel Roditha menggelar "Roditha Ramadhan Fair 2017" yang berlokasi di depan hotel. Menu yang dijual berupa takjil untuk berbuka puasa seperti aneka kue khas Banjar, aneka minumans dan ayam bakar/geprek yang diolah oleh Chef Hotel Roditha Banjarmasin.

"Harga menu cukup terjangkau karena hanya Rp 10 ribu sampai Rp 15 ribuan sudah dapat membeli aneka kue dan minuman dan ayam bakar atau geprek tersebut," kata Gretha Laras Tika, Assisten Sales and Public Relation Executive Hotel Roditha Banjarmasin, Rabu (31/5/2017).

Adapun yang menjadi andalan hotel ini adalah kue bingka oreo yang banyak peminatnya. Bahkan, dalam sehari mencapai 50 kue bingka oreo yang terjual. Bagi yang ingin mencoba kue bingka oreo khas Roditha, dapat menghubungi Hotel Rodhita untuk pemesanan.

"Bagi yang ingin reservasi kamar atau buka puasa di Hotel Roditha Banjarmasin bisa langsung menghubungi marketing di nomor 0812.513.8079. Kami siap melayani Anda sesuai dengan motto kami "Stay With Us Fell More Than At Home"," kata Laras.

Selain itu, Hotel Roditha juga menjual dua paket buka puasa. Pertama, promo buffet Ramadan di harga Rp. 80 ribu/pack, untuk 10 gratis satu dan berlaku kelipatan. Harga ini sudah termasuk takjil, aneka kue, sup, hidangan utama dan penutup.

Menurut Gretha untuk menu, pelanggan bisa memilih dari 12 pilihan yang disediakan dengan jumlah pemesanan minimal 10 pack.

Paket menu nasi liwet di Hotel Roditha Banjarmasin (Banjarmasinpost.co.id/Edi Nugroho)

Promo lainnya, yakni nasi liwet di harga Rp 45 ribu nett/pack sudah termasuk 15 item menu dan free sayur asem, es teh dan potongan buah segar, rasakan sensasi makan diatas daun. "Kami juga menyediakan musala untuk salat berjamaah," ujarnya.