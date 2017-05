TAKJIL: Wedang Angsle Menu Hangat Berbuka Puasa

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Berbuka dengan yang hangat menjadi alternatif pilihan dalam berbuka puasa, salah satunya menu Wedang Angsle.

Menu istimewa ini hadir di Rattan Inn Banjarmasin yang mana akhir-akhir ini Kota Banjarmasin sering di guyur hujan.

Aji Kuswandono, PR Rattan Inn Banjarmasin, mengatakan, Wedang Angsle ini terdiri dari ketan, kacang hijau, biji mutiara, serta roti tawar yang disiram kuah santan jahe hangat.

Cukup bayar harga IDR 110.000,- Nett, Anda bisa menikmati Wedang Angsle beserta beragam sajian khas Ramadhan lainnya yang hadir di Rattan Inn dengan promo Buka Puasa Package all you can eat. (dea)