Kata Simon Cowell Lihat Aksi Demian di America's Got Talent : Seperti Ada di Film Indiana Jones

Empat juri Americas Got Talent, (dari kiri Howie Mandel, Mel B, Heidi Klum, Simon Cowell) memberikan standing ovation untuk aksi Demian Aditya.(Just Jared/Americas Got Talent)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tepuk tangan membahana ketika Demian Aditya berhasil menyelesaikan aksi menegangkan di audisi America's Got Talent (AGT) 2017.

Sebagai informasi, episode pertama AGT 2017 ditayangkan pada Selasa (30/5/2017) waktu Amerika.

Acara yang dipandu Tyra Banks itu menampilkan empat juri, yakni Simon Cowell, Mel B, Heidi Klum, dan Howie Mandel.

Keempat juri pun memberi standing ovation untuk suami Sara Wijayanti itu.

"Simon, kamu yang bicara. Saya tidak bisa bicara," kata Howie Mandel.

"Brilian. Ini seperti berada di film. Seperti ada di (film) Indiana Jones atau semacamnya," kata Simon Cowell.

"Saya pikir kamu meninggal. Saya berpikir, apakah saya harus ke panggung dan menghancurkan kaca itu atau melihatmu kehilangan nyawa. Lalu kamu muncul dan aksimu luar biasa. Selamat," papar Cowell.

"Kamu membuatku sangat takut. My gosh," seru Heidi Klum.

"Thank you very much," jawab Demian.

Menurut supermodel asal Jerman itu, aksi Demian luar biasa karena belum pernah ada yang seperti itu sebelumnya.