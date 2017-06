Penutupan Tadi Malam Pasar Saham Amerika Berada di Zona Merah

BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) ditutup di zona merah pada Rabu (31/5/2017). Kejatuhan sektor finansial menekan indeks acuan AS.

Data yang dihimpun CNBC menunjukkan, indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,1% menjadi 21008,65.

Saham Goldman mencatatkan penurunan terdalam.

Sedangkan saham Pfizer mencatatkan kenaikan tertinggi.

Sementara, indeks S&P 500 turun 0,05% dan berakhir di posisi 2.411,80.

Sektor finansial mengalami penurunan terdalam di antara empat sektor yang tertekan.

Sedangkan sektor utiliti menjadi sektor dengan performa terbaik.

Adapun indeks Nasdaq turun 0,08% menjadi 6.198,52.

Jumlah saham yang turun dan naik seimbang di New York Stock Exchange.

Volume transaksi perdagangan melibatkan 1,449 miliar dan volume transaksi saham gabungan mencapai 4,497 miliar saat penutupan.

Menurut Crit Thomas, global market strategist Touchstone Investments, ada kecemasan bahwa The Federal reserve kemungkinan tidak akan mampu menaikkan suku bunga dua kali lagi, seperti prediksi sebelumnya.

"Banyak orang berasumsi The Fed akan menaikkan suku bunga pada Juni dan September. Tapi sekarang, saya mendengar kemungkinan Juni dan Desember. banyak hal yang membuat hal itu terjadi. Selain itu, pasar obligasi juga menunjukkan kondisi yang berbeda," jelas Thomas.

Komal Sri-Kumar, presiden Sri-Kumar Global Strategies mengungkapkan, penurunan pasar saham pada Rabu dan Selasa merupakan refleksi dari faktor-faktor yang tidak diinginkan.

"Hanya ada sedikit indikasi bahwa ekonomi AS bisa mencapai pertumbuhan 3% pada tahun ini, reformasi kesehatan dan pajak masih tetap menjadi mimpi, dan tidak ada proyeksi terkait tingginya anggaran infrastruktur. Data inflasi berada di bawah target Fed pada awal pekan ini," paparnya. (*)

Dikutip dari KONTAN.co.id dengan judul: Wall Street ditutup tak bertenaga tadi malam