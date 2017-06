BANJARMASINPOT.CO.ID - Kalau di Indonesia ada kuntilanak dan pocong sebagai hantu paling terkenal, kita pati penasaran gimana dengan negara di luar sana ya? Apakah mereka punya hantu juga? Tentu aja ada, girls.

Berikut ini ada 9 kisah hantu terkenal paling seram dari seluruh dunia. Siap ketemu mereka?

The Vanishing Hitchhiker

Hantu ini sebenarnya enggak terlalu menyeramkan. Cuma, hantu perempuan dengan nama The Vanishing Hitchhiker atau Si Penumpang yang Hilang sudah menjadi legenda di beberapa negara di Amerika karena hobinya yang suka menumpang. The Vanishing Hitchhiker berwujud sesosok cewek cantik yang menumpang untuk diantarkan sampai di lokasi tertentu. Setelah sampai di rumah yang dimaksud, The Vanishing Hitchhiker ini tiba-tiba menghilang. Si pemilik mobil, yang mobilnya ditumpangi oleh The Vanishing Hitchhiker langsung mengetuk ke dalam rumah, dan mengatakan bahwa ia baru saja mengantarkan seseorang dengan tujuan rumah ini tapi penumpang itu hilang. Orang rumah yang sering mendapatkan tamu seperti ini langsung menjelaskan kalau itu adalah seorang gadis yang telah meninggal beberapa tahun lalu.

Slit-Mouthed Woman

Hantu perempuan paling terkenal di Jepang ini memang sudah terkenal dimana-mana. Slit-Mouthed Woman adalah hantu cewek dengan mulut yang sobek hingga telinga. Ada banyak versi tentang kematian Slit-Mouthed Woman ini. Menurut salah satu legenda, hantu cewek ini meninggal karena dibunuh dengan cara disobek mulutnya menggunakan samurai oleh suaminya yang cemburu. Target dari hantu ini adalah anak-anak yang masih berkeliaran sendirian. Si hantu akan selalu menggunakan masker yang menutupi mulutnya. Slit-Mouthed Woman akan bertanya apakah dia cantik atau enggak. Kalau kita jawab enggak, dia bakalan ngebunuh kita dengan cara menusukkan samurai ke dada kita. Kalau kita jawab cantik, dia akan membuka maskernya dan merobek mulut kita supaya mirip seperti dia.

Anne Boleyn

Hantu istri dari Raja Henry VIII ini menghantui Tower of London, tempat dimana ia dipenjara sebelum akhirnya dipenggal kepalanya. Anne Boleyn dihukum setelah Raja Henry VIII menceraikannya karena enggak bisa memberikan anak laki-laki dan juga dituduh punya ilmu sihir. Sampai saat ini hantu Anne Boleyn masih berkeliaran di Tower of London untuk mencari keadilan.

La Llorona

Hantu La Llorona atau yang lebih dikenal dengan The Crying Woman ini sangat terkenal di Spanyol. La Llorona meninggal karena terlalu bersedih akibat kematian anak-anak kandungnya yang dibunuhnya sendiri. La Llorona membunuh anak-anaknya bersama dengan cowok yang udah menolaknya dengan cara menenggelamkan mereka di sebuah sumur. Setelah melakukan itu, La Llorona merasa bersedih dan hancur. Ia pun mengembara sambil terus menangis hingga akhirnya meninggal. Hingga kini La Llorona masih sering disebut sebagai penyebab hilangnya anak-anak di Spanyol yang kabarnya anak-anak itu diculik untuk dijadikan anak barunya.

La Planchada

Hantu asal Meksiko ini tadinya adalah seorang perawat di salah satu rumah sakit di Meksiko. La Planchada jatuh cinta pada seorang dokter yang sama-sama bertugas di rumah sakit tersebut. Tapi sayang, cintanya bertepuk sebelah tangan. La Planchada pun bunuh diri dan arwahnya masih menghantui rumah sakit tempatnya bekerja hingga saat ini. Dikabarkan bahwa La Planchada sering menyamar sebagai perawat di rumah sakit tersebut untuk merawat pasien. Pasien yang pernah dirawat oleh La Planchada akan sembuh dalam waktu singkat yang tak wajar.

Kate Batts

Hantu bernama Kate Batts atau The Bell Witch sangat terkenal di Tennessee. Hantu penyihir ini sering menghantui rumah besar, terutama rumah yang baru saja ditempati oleh keluarga baru. Meskipun enggak terlalu seram, Kate Batts suka mengganggu manusia dengan cara menimbulkan suara-suara aneh atau menjatuhkan barang.

The White Lady

Hampir setiap kebudayaan memiliki legenda White Lady. Sama seperti kisah La Llorona. atau pun The Vanishing Hitchhiker. Dalam beberapa versi, The White Lady meninggal dalam kecelakaan mobil yang mengerikan dan mengembara di sekitar lokasi kecelakaan mengenakan putih, menakuti orang-orang yang berhenti untuk membantu mereka yang mengalami kecelakaan di sekitar lokasi kejadian dengan memperlihatkan wajah yang berlumuran darah.

Bloody Mary

Hampir sebagian besar anak-anak di Amerika pernah mencoba memanggil hantu ini dengan cara meredupkan lampu dan memanggilnya di depan kaca. Beberapa cerita menyebutkan kalau hantu Bloody Mary benar-benar muncul dan kemudian mencekik si pemanggil sampai pingsan.

Dolley Madison

Hantu First Lady Dolley Madison sangat terkenal di Gedung Putih. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah kehadiran Dolley Madison yang tiba-tiba jika ada yang menggali kebun mawar di area Gedung Putih. Seorang tukang kebun Gedung Putih mengaku kalau dirinya didatangi oleh Dolley Madison ketika ia sedang menggali kebun untuk mencabut beberapa batang mawar yang kering.