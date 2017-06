Ada Apa? Kok Warga Inggris Berebut Peluk Anak Muda Muslim Ini, Lihat Videonya

BANJARMASINPOST.CO.ID, MANCHESTER-- Seorang anak muda ditutup matanya berdiri tak jauh dari lokasi bom di Kota Manchester, Inggris.

Pria yang mengaku sebagai seorang muslim itu berdiri di salah satu ruas jalan di Manchester.

Di dekatnya, terdapat potongan kardus yang ditulisi "I'm Muslim & I trust you. Do you trust me enough for a hug?

Rupanya dia ingin tetap dipercaya oleh warga lainnya dan berharap mendapat pelukan sebagai tanda saling memercayai.

Ada pejalan kaki yang hanya melihat dan tetap cuek saja.

Tetapi, lebih banyak yang datang dan langsung memeluknya.

Seorang pria dewasa bertubuh tinggi, datang memeluk dan mengatakan, "Good man. You're non alone kid."

Tak begitu lama kemudian, sejumlah warga lainnya pun langsung menghampiri dan memeluknya.

Terlihat ada beberapa orang yang kemudian antre untuk kemudian secara bergantian memeluk anak muda memakai penutup mata dan bertopi hitam itu.

Di antara warga yang memeluknya ada keluarga korban bom di Kota Manchester yang menewaskan sejumlah orang.

Ada juga ibu-ibu yang mengatakan, pada hari pertama terjadi ledakan dirinya tidak menangis, tetapi saat memeluknya wanita itu justru menangis.

"First day i've not cried and now i'm crying," ujar wanita itu.

Sedih. Ya. Sangat terharu menyaksikan sikap persaudaraan warga Inggris, tak peduli apa agama mereka dan apa ras atau etnis mereka.

Simak aksi anak muda dan warga Inggris itu dalam video singkat yang tertulis The Telegraph.

