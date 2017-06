Bursa Asia dan Wall Street Sama-sama Injak Gas

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Bursa Asia injak gas pada perdagangan Jumat pagi (2/6) setelah Bursa Amerika Serikat ditutup dengan rekor baru dini hari tadi.

Indeks Nikkei di Jepang pukul 8:00 WIB melesat 1,05%, Indeks ASX 200 di Australia menguat 0,51%, dan Indeks Kospi di Korea Selatan naik 0,77%.

Spekulasi kenaikan angka tenaga kerja di AS yang menguatkan Bursa AS menular ke Asia pagi ini. ADP kemarin mengumumkan ketenagakerjaan di AS bulan Mei naik 253.000, berbanding perkiraan pasar 185.000. Pemerintah AS nanti malam akan mengumumkan angka ketenagakerjaannya.

Bursa di Jepang naik juga karena didorong angka penjualan otomotif seperti Honda dan Nissan di pasar AS. Nissan pagi ini naik 1,12%, sedangkan Honda menguat 1,06%.

Indeks dollar sedikit menguat terhadap enam mata uang utama dunia. Indeks Dollar diperdagangkan di kisaran 97,17 pagi ini, berbanding kemarin 96,86. Pasangan dollar/yen di kisaran 111,45 berbanding kemarin 110,8.

Berita ini dipublikasikan kontan.co.id dengan Judul "Bursa Asia tertular penguatan Wall Street"