Data Ketenagakerajaan AS di Atas Ekspekstasi, Wall Street Capai Rekor Penguatan

BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW YORK - Bursa saham di Amerika Serikat (AS) atau wall street ditutup menguat dan mencapai rekor penguatan pada setiap indeks utamanya. Penguatan wall street didorong oleh data ekonomi AS yang mengalami percepatan.

Laporan ADP menyebutkan, penyerapan tenaga kerja swasta mencapai 253.000 pekerjaan yang ditambahkan di Mei. Jauh melampaui estimasi 185.000 pekerjaan oleh para analis Reuters.

Laporan tersebut bisa juga jadi cerminan kuatnya laporan gaji pada Jumat (waktu setempat) mendatang. Laporan gaji ini juga memberikan data penambahan jumlah pekerjaan di sektor swasta dan negeri.

Laporan di Jumat tersebut, bisa jadi data bagi bank sentral AS, Federal Reserve atau The Fed, untuk menaikkan suku bunga acuan Red Find Rate (FFR).

"Lebih dari segalanya, penguatan wall street di Kamis didorong oleh data ketenagakerjaan yang berada di atas ekspektasi," ujar Paul Springmeyer, investment managing director di the Private Client Reserve at U.S. Bank di Minneapolis, Minnesota.

"Ini akan melengkapi data The Fed, sebab jumlah penambahan tenaga kerjanya sangat-sangat tinggi hingga estimasi Juni," lanjutnya.

Pada perdagangan saham di wall street, Kamis waktu setempat, indeks Dow Jones Industrial Average menguat 135,53 poin, atau menguat 0,65 persen ke level 21.144,18.

Indeks S&P 500 menguat 18,26 poin atau menguat 0,76 persen ke level 2.430,06. Sementara indeks Nasdaq Composite menguat 48,31 poin, atau menguat 0,78 persen, ke level 6.246,83. (KOMPAS.com)



Berita ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul: "Didukung Data Ekonomi, Wall Street Kembali Mencapai Rekor"