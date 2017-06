Kondisi Rupiah Masih Kuat Ketimbang Penutupan Pekan Lalu

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Rupiah melemah di pasar spot pada akhir pekan ini, Jumat (2/6). Tapi, nilai tukar rupiah masih lebih kuat ketimbang kondisi awal pekan ini.

Di pasar spot pukul 10:57 WIB. Rupiah dipedagangkan di Rp 13.311 per dollar AS. Sedangkan kemarin, nilai tukar rupiah Rp 13.307 per dollar AS.

Mengutip kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) di Bank Indonesia, rupiah diperdagangkan Rp 13.311. Posisi rupiah lebih baik ketimbang Rabu (31/5) yang di posisi Rp 13.321 per dollar AS. Pasar antarbank Indonesia libur pada Kamis lalu merayakan Hari Lahir Pancasila.

Pelemahan rupiah di pasar spot diperkirakan lebih banyak terjadi akibat penguatan dollar AS terhadap mata uang dunia hari ini. The Greenback menguat jelang pengumuman data ketenagakerjaan positif yang akan diumumkan pemerintah AS nanti malam.

Tenaga rupiah menahan laju penguatan dollar AS berasal dari dalam negeri. Badan Pusat Statistik pagi tadi mengumumkan inflasi Mei sebesar 0,39%, dengan inflasi tahunan 4,33% berbanding 4,17% pada bulan April.

"Meski tekanan inflasi tetap berlanjut, kenaikan bunga di Indonesia makin terbatas sementara laju ekonominya masih lamban," kata Sook Mei Leong, Head of Global Markets research di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, dikutip Bloomberg.

Kenaikan rating utang Indonesia juga menjadi daya tarik bagi investor asing tetap mengumpulkan obligasi negara dan menahan pelemahan rupiah.

Berita ini dipublikasikan kontan.co.id dengan Judul "Rupiah menahan laju penguatan dollar AS"