Seukuran Kartu Kredit, Compute Card Intel Bisa Dipasang ke Perangkat Lain

BANJARMASINPOST.CO.ID - Intel membuat sebuah perangkat bernama Compute Card. Sesuai dengan namanya, perangkat ini merupakan komputer atau PC yang dirancang memiliki ukuran sebesar kartu kredit.

Meskipun tipis dan kecil, Compute Card bisa bekerja layaknya sebuah komputer biasa. Namun untuk dapat memakainya, pengguna membutuhkan monitor tambahan, karena perangkat ini memang tidak memiliki monitor.

Sebagaimana dilansir KompasTekno dari The Verge, Jumat (2/6/2017), Intel bekerja sama dengan sejumlah produsen komputer untuk merilis Compute Card ke publik dan memamerkannya dalam ajang Computex di Taiwan pekan ini.

Beberapa di antaranya adalah perusahaan yang sudah terkenal seperti LG, Lenovo, Sharp, Foxconn, HP, dan Dell. Sayangnya belum semua produsen siap untuk memamerkan hasil kerja sama tersebut.

Di ajang Computex, baru LG, Sharp yang memamerkan Compute Card itu. LG memasangnya ke sebuah monitor dan mengubahnya menjadi komputer all in one.

Sementara itu Sharp memakai Compute Card untuk menjalankan papan iklan digital, dan Foxconn yang membuat Mini PC.

Selain dipasang di monitor, ada juga kemungkinan Compute Card bisa dipasang di berbagai perangkat lain, seperti tablet atau whiteboard interaktif.

Sekarang Compute Card tersedia dalam empat variasi spesifikasi, dengan rincian sebagai berikut:

