Sulit Mengurangi Pasokan, Harga Minyak Terperosok Hampir 1 Persen

BANJARMASINPOST.CO.ID, SIDNEY - Harga minyak mentah dunia pada Jumat pagi (2/6) turun hampir 1% karena pasokan dunia yang sulit turun, meski ada pengurangan pasokan AS.

Harga minyak Brent turun 39 sen atau 0,77% menjadi US$ 50,25 per barel. Sedangkan minyak AS West Texas Intermediate (WTI) turun 45 sen atau 0,95% ke US$ 47,91 per barel.

Pasokan minyak di AS dalam sepekan hingga 26 Mei lalu dilaporkan turun 6,4 juta barel. Angka ini jauh lebih besar ketimbang ekspektasi analis 2,5 juta berel.

Meski pengurangan minyak tersebut harusnya bisa mendorong harga minyak, AS melaporkan produksi minyak naik menjadi 9,35 juta barel per hari (bpd) pada pekan lalu. Produksi minyak AS kini lebih tinggi 500.000 bpd dibanding setahun lalu.

Sulitnya mengurangi pasokan minyak di AS menghambat upaya Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan negara penghasil minyak non-OPEC yang berupaya menurunkan harga minyak mentah dengan memangkas produksi 1,8 juta bpd sejak Januari lalu hingga Maret 2018 mendatang.

Berita ini dipublikasikan kontan.co.id dengan Judul "Harga minyak terperosok hampir 1%"