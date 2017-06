Tiba-tiba Shandy Aulia Bikin Gempar Fansnya, Padahal Sudah Lama Lenyap

BANJARMASINPOST.CO.ID - Shandy Aulia memiliki sebuah kejutan bagi penggemarnya.

Aktris berusia 29 tahun ini mengunggah sebuah video Boomerang lewat akun Instagramnya.

Unggahan itu langsung dibanjiri komentar netizen yang tampak tidak sabar.

Apa sebenarnya yang diunggah oleh Shandy?

Ternya, Shandy mengunggah sebuah Boomerang bersama dengan Samuel Rizal.

Kedua bintang Eiffel I'm in Love ini berpose di depan pemandangan Perancis.

Bahkan terlihat menara Eiffel dari kejauhan.

Untuk membuat penggemar lebih bersemangat, Shandy bahkan memberikan pertanyaan lewat keterangan videonya.

"Are you ready for Eiffel I'm in love 2 ?

Xoxo Tita & Adit.

#titaadit #eiffeliminlove2 #shootingdays #indonesianmovie #comingsoon #2017"