Ekspresi Kocak Orang Ini Dianggap Demian Sebagai Best Reaction Ever, Lihat Videonya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Video milik akun instagram @214linto yang berisi ekspresi saat melihat aksi ilusionis Indonesia, Demian Aditya menarik perhatian sang ilusionis.

Aksi ilusionis yang di America's Got Talent (AGT) 2017, Selasa (30/5/2017) di Amerika itu memang menjadi perbincangan dunia saat ini.

Demian pun langsung mengirim ulang video tersebut di akun instagramnya @_demianaditya_, dengan caption "I never know this guy, but his reaction is priceless his reaction is priceless..

BEST REACTION EVER!! Thx @214linto . . .Buat yg bikin reaction please tag me okay, nanti gw akan liat. Thank you so much for the support,"

Sontak, ekspresi lucu di video tersebut langsung dikomentari pengikut Demian.

"Fackuyy anjirr ngakak bang aslii hahahahahahahahahahahahah congratulation," tulis akun fajarrahmn23.

"Semua bagian mukanya geraaak lucu pisan," komentar akun athayasshop

"Terharu.. best reaction that I've ever seen," tambah akun ariskaamir_

"Keren2 ekspresi orng yg nntn show lw di agt mas demian...hehehe...emng penampilan lw bikin goosebumps sih," puji akun Paulando.

Aksi Demian di AGT yaitu meloloskan diri dalam kotak dalam keadaan berbaring serta kaki, tangan, dan lehernya diborgol. Ia mampu melepaskan diri sebelum timbunan pasir menimpanya.

Dirinya pun mendapat pujian dari para juri dan penonton serta menjadi trending topik di Youtube.

Di balik banyaknya pujian, tidak sedikit juga komentar negatif yang diberikan di youtube, mirisnya komentar negatif tersebut dari warga negara Indonesia.

Video yang unggah Demian tersebut menunjukkan bahwa orang luar negeri sampai tercengang dan mengapresiasi aksinya. (Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)