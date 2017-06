Luncurkan Oke Oce Stock Center, Sandiaga Dorong Pelaku Usaha Jadi Investor Pasar Modal

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih periode 2017-2022 Sandiaga Salahuddin Uno, meluncurkan wadah edukasi bagi para investor Jakarta untuk menjadi pelaku pasar modal. Program tersebut dinamakan One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (Oke Oce) Stock Center.

"Dengan Oke Oce Stock Center ini kami ingin para pelaku usaha menjadi investor pasar modal," ujar Sandi di Gedung Bursa Efek Indonesia ( BEI), Jakarta, Jumat (2/6/2017).

Dia menargetkan, pembangunan Oke Oce Stock Center atau pusat informasi tentang pasar modal akan tersebar di 44 kecamatan dan mendorong meningkatnya investor pada pasar modal.

Dalam program tersebut, pihaknya bekerja sama dengan PT MNC Securities untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang ingin mengetahui lebih jelas terkait pasar modal.

"Harapan kami total investor yang aktif di pasar modal akan berjumlah lima juta investor. Oke Oce Stock Center ini adalah salah satu pilar untuk mencapainya," tuturnya.

Sandi mengharapkan, investasi pasar modal tidak hanya dinikmati oleh pemodal asing dan besar tetapi juga masyarakat maupun pengusaha lokal di Jakarta.

Menurutnya, kini masyarakat bisa mengikuti investasi pasar modal dengan modal hanya Rp 100.000 melalui program Yuk Nabung Saham yang dirilis Bursa Efek Indonesia ( BEI).

"Kita ngajak teman-teman, ini ada pelatihan, bagaimana memulai dengan Rp 100.000, membuka rekening dan menikati keuntungan investasi di pasar modal," ungkap Sandiaga.

Dengan hadirnya Oke Oce Stock Center diharapkan pemahaman masyarakat atau pengusaha lokal terkait pasar modal dan investasi saham dapat meningkat.

Program pelatihan investasi saham Oke Oce Stock Center nantinya akan dilakukan di kantor emiten setiap minggunya dan setiap bulan di Balai Kota DKI Jakarta.

Program Oke Oce Stock Center diluncurkan di Bursa Efek Indonesia ( BEI) pada pembukaan perdagangan hari ini. (KOMPAS.com)

