Satu Jam Jessica Iskandar Kendarai Mobil Termahal di Dunia, Netizen: Kerennn Gilaaaaaaaaa!

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Wow. Itulah komentar pertama begitu melihat Jessica Iskandar menaiki mobil mewah termahal di dunia.

Ya, mobil supermewah Koenigsegg CCX adalah salah satu dari 10 mobil termahal di dunia.

Harganya tidak tanggung-tanggung, sekitar 4.8 juta dolar AS atau setara dengan Rp 67 miliar.

Mobil hanya dua pintu itu diproduksi oleh Swedia.

Dalam situs resmi Koenigsegg disebutkan, The CCX adalah mobil generasi ketiga dari Koenigsegg yang didisain secara khusus.

Bodi mobil hanya dua pintu, dua tempat duduk dengan atap yang demovable. Bodi terbuat dari fiber dan kevlar, sejenis bahan antipeluru.

Mobil ini mampu melaju sampai dengan kecepatan 100 km/jam hanya dalam hitungan 3,2 detik. Konsumsi bahan bakar 1,3 liter untuk melaju pada jarak 10 km.

The CCX disebut-sebut sebagai salah satu mobil tercepat di dunia. Top speed mencapai 410 km/jam.

Satu jam lalu, Jessica mengunggah video yang menggambarkan dirinya mengendarai mobil supercanggih ini di akun instagramnya.

@Inijedar: Being an independent woman is one of the two greatest gifts that you can ever give yourself. And the other is a Koenigsegg CCX. @prestigemotorcars @inijedar