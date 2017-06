Ada 4 Artis Indonesia Masuk Nominasi Wajah Tercantik di Dunia, Nomor 3 Bikin Berkerut Dahi!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Wajah artis-artis cantik Indonesia ternyata bisa disejajarkan dengan artis luar negeri.

Bahkan wajah menawan artis-artis tanah air bisa mencuri perhatian dunia.

Bagaimana tidak? 4 Artis cantik asal Indonesia masuk kandidat 100 Beautiful Faces 2017 versi TC Candler.

TC Candler merupakan seorang kritikus film profesional dan penggagas dari the Annual Independent Critics List of the 100 Most Beautiful Faces of the Year sejak tahun 1990.

Selama 27 tahun, TC Candler telah menobatkan 100 wajah tercantik dan tertampan setiap tahunnya.

Ya, bisa dibilang TC Candler merupakan ajang ranking kecantikan dan ketampanan.

Namun, pemberian peringkatnya tidak seperti ajang ranking kecantikan pada umumnya.

The Independent Critics List bukan berdasarkan popularitas dan bukan berdasarkan penilaian sebuah negara, bukan juga berdasarkan keseksian tubuh, atau selebriti yang paling beken sekalipun .

Survey ini berdasarkan pendapat dari masyarakat luas yang merekomendasikannya melalui sosial media.

Kali ini TC Candler kembali mengumumkan The 100 Most Beautiful Faces Of 2017.