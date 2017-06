Inilah Bedanya Ketika Raisa dan Ayu Ting Ting Masuk Nominasi 100 Wajah Tercantik 2017

BANJARMASINPOST.CO.ID - Raisa Adriana masuk nominasi The Most 100 Beautiful Faces of 2017, 100 wajah tercantik di 2017 versi TC Candler.

Bukan hanya Raisa, beberapa artis dari Indonesia juga mendapatkan nominasi serupa. Antara lain Prilly Latuconsina, Natasha Wilona, dan pedangdut Ayu Ting Ting.

Ribuan komentar memenuhi akun TC Candler yang memposting masing-masing foto dari nominasi yang disebutkan.

Raisa misalnya, dikomentar 5 ribu komentar yang berisi pujian dan berikan suara untuk bisa meloloskan sang artis menjadi 100 wajah tercantik di 2017.

febiarifah,"We vote @raisa6690 from Indonesia (@dahanafdza @hanaaa_ko @indahkaromatul_haq @lady_pingky @ferieskkelen @nurul.fajriyati17)".

mphitamnunmul, "I vote @raisa6690 from Indonesia for #100mostbeautifulfaces2017".

frlistianna, "I vote @raisa6690 from indonesia for #100mostbeautifulfaces2017 #tccandler".

fatimasiti6237, "Semoga dpt Sampai 1juta like lg... Kaya kemaren yg sama babang hamish.. Hehe.....".

Sama halnya dengan Raisa, foto pedangdut Ayu Ting Ting juga dipenuhi komentar, terlihat 16.500 komentar di foto Ayu Ting Ting.

Ayu Ting ting (Instagram)

Namun bukan hanya dukungan berupa vote, tetapi banyak yang meminta untuk mendelete bahkan menuliskan tagar boikot Ayu Ting Ting.