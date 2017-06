Laudya Cynthia Bella Dikabarkan Dekat dengan Pria Kaya Mantan Suami Penyanyi Top Malaysia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perjalanan cinta Laudya Cynthia Bella sepertinya cukup berliku.

Pernah dekat dengan Raffi Ahmad, kemudian menjalin hubungan serius dengan Chicco Jerikho namun kandas karena adanya perbedaan mendasar.

Terakhir, artis sekaligus penyanyi cantik ini sempat bertunangan dengan Afif, keponakan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tapi lagi-lagi kandas.

Hubungan Laudya Cynthia Bella dan Afif Kalla sendiri sempat disembunyikan keduanya.

Namun hubungan Bella dan Afif terendus media pada Maret 2016 hingga akhirnya mereka kemudian bertunangan dan dikabarkan batal menikah.

Tak lama setelah kabar batalnya menikah keduanya, Laudya Cynthia Bella seringkali mengunggah postingan-postingan melalui Instagram yang menyiratkan jawaban atas ramainya kabar tersebut.

Di keterangan foto yang pernah ia unggah, Laudya Cynthia Bella mencurahkan isi hatinya dengan mengatakan dirinya percaya sesuatu yang indah akan datang di waktu yang tepat.

"All women must have had a dream. But I believe wonderful thing will come at the Right time.Only Allah SWT knows everything.One thing for sure, I always grateful for the positive feelings in every second I'd been through #ThankstoAllah," tulis Laudya Cynthia Bella, Kamis (23/3/2017).

Putus dari Afifi, Laudya Cynthia Bella sempat dikabarkan kembali menjalin hubungan dengan Chicco Jerikho.

Namun nampaknya kini Bella -sapaan akrab Laudya Cynthia Bella- telah memiliki tambatan hati lain yang berasal dari Malaysia.