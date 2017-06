NEWSVIDEO: Nasib Neneh Umrah, Warga Miskin yang Tak Punya Jaminan Kesehatan?

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Usia Nenek Umrah sudah hampir berusia 70 tahun. Dia hidup sebatang kara di bedakan sederhana di Gang Sedatu RT 5 RW1 Kelurahan Kelayan Barat, Banjarmasin Selatan. Dia juga tergolong tidak warga tidak mampu.

Meskipun ada jaminan kesehatan gratis seperti BPJS yang disediakan pemerintah untuk warga tidak mampu, ternyata nenek Umrah tidak memilikinya.

Beruntung, puskesmas terdekat dari rumah tinggalnya mau memberi pengobatan gratis. Namun, pengobatan puskesmas hanya sebatas penyakit ringan.

Nenek Umrah tidak seorang diri. Masih banyak warga kurang mampu lainnya juga tidak memiliki jaminan kesehatan. Tidak hanya di Kota Banjarmasin, tapi juga di seluruh Kalsel.

Hal ini menunjukkan ada yang keliru dalam pengelolaan jaminan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu. Sebab, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel dan diserahkan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sudah berupaya data by name by address. (Banjarmasin Post/Nurholis Huda/Rahmadhani)