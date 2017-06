Cynthia Bella Dekat Duda Asal Malaysia

BANJARMASINPOST.CO.ID - KISAH cinta Laudya Cynthia Bella dengan Afif Kalla, keponakan Jusuf Kalla, tak berakhir manis. Hubungan keduanya putus di tengah jalan. Padahal ketika Bella telah menyebar undangan pertunangan.

Baru beberapa hari mendengar pertemuan keluarga kedua belah pihak, publik dibuat heboh ketika tersebar foto Afif Kalla bersama wanita lain. Bella dan Afif pun tak lagi saling follow akun Instagram. Pertunangan gagal dilaksanakan.

Kini, cerita pilu Bella terobati. Bella kabarnya dekat dengan Engku Emran, asal Jiran Malaysia. Kedekatan Bella dengan duda beranak satu ini diketahui dari postingan Bella dan Emran. Keduanya kerap memberikan kode lewat postingan

Dalam laman Instagramnya, Bella beberapa kali menyebutkan inisial ‘E’ dalam caption maupun di kolom komentar media sosial milik Engku.

“Im blessed and thank u Allah for Every day, Everything, and E (emoticon hati),” tulis Bella dalam Instagramnya.

“Yaaaayyy congrats abang E,” tulis Bella dalam kolom komentar media sosial milik Engku Emran.

Siapa sih Engku Emran ini?

Nama lengkapnya adalah Engku Emran Engku Zainal Abidin (42). Pria berkacamata yang dulu berambut gondrong itu, kini tmemiliki penampilan baru.

Dari akun media sosialnya diketahui bahwa Engku berdomisili di Kuala Lumpur.

Engku tidak hanya berdarah Malaysia, tapi dia juga blasteran Cina dan Indian. “I am 1/2 Malay 1/4 Chinese 1/4 Indian,” aku Engku.

Engku berstatus duda satu anak hasil perkawinannya dengan artis terkenal Fazira Wan Chek atau yang lebih dikenal dengan nama Erra Fazira. Keduanya menikah pada 2007 dan bercerai pada 2014.

Engku bukan orang biasa. Dia termasuk orang terpandang di Malaysia. Mengutip bloomberg.com, Engku menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) TV Synergy Sdn Bhd yang berlokasi di Kuala Lumpur. (tribunnews)