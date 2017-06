Hebat, SD Santa Maria Banjarmasin Raih Penghargaan Education Award 2017

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN- Kepala SD Santa Maria Banjarmasin, Josephina, awalnya ragu saat mendapat undangan penerimaan penghargaan Education Award 2017.

"Awalnya sempat ragu ketika mendapatkan undangan apalagi cuma via telpon. Setelah itu kami bawa ke yayasan dan diverifikasi via website, ternyata benar. Kemudian kami datangi, " ucap Josephina, Selasa (6/6/2017).

SD Santa Maria yang terletak di Jalan KS Tubun itu mendapatkan penghargaan IHRDP International Foundation. Kategori "This achievement and dedocation on field of education" pada February 2017.

Penghargaan itu diberikan oleh International Human Resources Development Program (IHRDP) kepada 350 sekolah se Indonesia. Dari undangan yang diberikan lembaga IHRDP ke SD Santa Maria, berbagai level sekolah swasta maupun negeri masuk dalam penilaian tersebut.

Josephine mengatakan di Kalimantan hanya tiga sekolah yang menerima penghargaan tersebut.

SD Santa Maria mewakili Kalimantan Selatan dan dua sekolah lainnya berada di Samarinda dan Pontianak. (BANJARMASINPOST.co.id/Isti Rohayanti)