Luna Maya Minta Para Mantannya Nonton Film Ini, Setelah Itu Telepon Dia

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Artis cantik Luna Maya tiba-tiba menyuruh para mantan kekasihnya untuk menonton film yang satu ini.

Sebuah film yang menceritakan seorang pria bernama Adi

(Gandhi Fernando) yang hendak menikah dengan tunangannya.

Adi mengunjungi lima kota di Indonesia, yakni Jakarta, Yogyakarta, Medan, Bali, dan Bandung untuk bertemu dengan mantan-mantannya.

Adi hanya ingin memantapkan diri bahwa keputusannya menikah adalah hal yang tepat.

Film ini berjudul 'Mantan'. Ternyata di film ini Luna Maya turun menjadi pemeran.

Tampilnya Luna setelah vakum selama tiga tahun di dunia layar lebar.

Setelah menonton pemutaran film 'Mantan' bersama kru, pemain, awak media, beserta tamu undangan di CGV Blitz Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2017), Luna menyampaikan pesan-pesannya "Thank you banget akhirnya main film lagi. Thank you untuk support-nya, mudah-mudahan suka."

"Buat mantan-mantan saya yang abis nonton ini, nomor telpon saya udah ganti," ujar Luna sambil tersenyum.

Lalu, artis peran dan Puteri Indonesia Pariwisata 2017 Karina Nadila yang turut bermain dalam film ini menimpali.

"Mantanmu ada satu yang tinggal satu apartemen dengan Puteri Indonesia. Mau disebut?" ujar Karina. "Kalau saya enggak salah udah pindah," jawab Luna.

Selanjutnya, mantan Ariel NOAH ini kembali menegaskan pesan untuk para mantan kekasih yang pernah dipacarinya itu.

"Itu tolong di-quote buat mantan-mantan saya, silakan nonton film ini. Setelah nonton ini silakan hubungi saya, tapi cari teman-teman saya. Nomor sudah lain," ucap Luna.

"Enggak-enggak, bohong bercanda. Hahaha," pungkasnya. (*)

