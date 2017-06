Kementerian Perdagangan Gelar Pasar Murah di 34 Provinsi Jelang Lebaran, Ini Tujuannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Perdagangan menggelar pasar murah di 34 provinsi di Indonesia untuk menstabilkan harga menjelang Lebaran ini.

Di Jakarta pasar murah digelar di lapangan parkir Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat.

Menteri perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pasar murah Ramadan ini diselenggarakan sebagai upaya membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga murah dan juga aksi sosial.

"Ada pasar murah dan beberapa pasar murah yang bersifat charity hasilnya diserahkan kepada pesantren, yayasan sosial. Masyarakat yang memerlukan bisa memeperleh harga rendah," ucap Enggar saat ditemui di pasar murah di lapangan kementerian perdagangan, Rabu (7/6/2017).

Enggar juga mengatakan awalnya pasar murah berdasarkan intruksi dari Presiden Joko Widodo untuk menjaga kestabilan harga kemudian ia langsung mengajak para pengusaha untuk berbagi melalui pasar murah.

Hingga akhirnya didapati sekira 70 pelaku usaha yang ikut bergabung pada pasar murah tersebut.

"Tujuan mengajak pelaku usaha untuk mengajak mereka berbagi, kita sentuh mereka untuk saling berbagi," katanya.

Penyelenggaraan Pasar Murah ini berlangusng hingga 22 Juni 2017 mulai pukul 08.30 WIB hingga 14.00.

Harga-harga yang ditawarkan di pasar murah seperti harga bawang putih mulai dari Rp 15 ribu hingga Rp 25 ribu per kilogram, minyak goreng mulai dari harga Rp 8 ribu hingga Rp 11 ribu per liter, sedangkan telur ayam dibanderol Rp 20 ribu per kg, dan daging ayam Rp 37 ribu per kg.

Cabai rawit merah dibanderol Rp 17 ribu per kg, cabai merah keriting Rp 10 ribu per kg, cabai rawit hijau Rp 14 ribu, cabai merah besar Rp 10 ribu , jeruk bali Rp 15 ribu, salak pondoh Rp 10 ribu, jeruk medan Rp 25.000 per kg. (*)



