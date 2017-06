Kepercayaan Investor akan Kemampuan Trump Turun, Dolar Keok ke Posisi Terendah

BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW YORK - Efek bullish Donald Trump sepertinya sudah berakhir. Dollar AS anjlok ke posisi terendah dalam tujuh bulan terakhir terhadap keranjang mata uang dunia pada Selasa (6/6/2017). Pelemahan tersebut menghapus seluruh penguatan dollar yang terjadi pasca pemilu AS.

Berdasarkan data CNN Money, mata uang AS ini sudah menguat lebih dari 5% dan bertengger di posisi paling perkasa dalam 13 tahun terakhir menyusul kemenangan pemilu Presiden Trump.

Namun momentum ini kini berbalik karena data ekonomi yang melemah dan keraguan akan kemampuan Trump dalam menyelesaikan agenda ekonominya dan disetujui Kongres.

"Pemerintahan Trump yang tidak terorganisir dengan baik menyebabkan kepercayaan investor kian berkurang bahwa akan ada stimulus fiskal besar yang akan disetujui dalam waktu dekat," jelas Andrew Hunter of Capital Economics.

Dalam kampanyenya, Donald Trump berjanji memangkas pajak, mencabut peraturan dan meningkatkan anggaran infrastruktur.

Rencana tersebut berhasil mengangkat dollar AS setelah pemilu karena banyak investor yang berpikir hal tersebut akan mendongkrak ekonomi AS.

Sayangnya, hanya ada kemajuan kecil mengenai hal ini. Hunter merujuk pada rencana pajak Trump sebagai contoh mengapa investor menjadi pesimistis.

Pemerintahan Trump merilis satu halaman outline rencana reformasi pajak pada April.

Namun dokumen tersebut meninggalkan banyak pertanyaan yang tidak terjawab, bahkan memunculkan rasa skeptis di antara anggota Kongres.

"Itu bukanlah reformasi pajak. Mendekati saja tidak," jelas seorang senior Republik pada waktu itu.