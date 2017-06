Waduh, Porprov X Diprediksi Banyak Masalah dan Gagal Digelar, Ini Alasannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ketua tim Keabsahan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X KONI Kalsel Edi Sukarno mewanti-wanti agar panitia Porprov untuk segera menyelesaikan masalah-masalah administrasi yang masih tercecer, terutama soal proses intry by number dan intry by name atlet.

Pasalnya, waktu yang tersedia bagi tim keabsahan untuk memvarifikasi seluruh data atlet tidak lagi mencukupi lantaran proses intry by name atlet.

Jika ini tak kunjung diselesaikan hingga akhir Juni akan berakibat kinerja tim keabsahan tidak maksimal dan dikhawatirkan banyak data yang tercecer.

"Dampak lainnya berpotensi terjadinya keributan karena protes status atlet. Dampak lain, terganggunya jadwal pertandingan," ucap Edi Sukarno, kemarin.

Edi mengharapkan panitia Porprov berkerja lebih aktif lagi untuk menyelesaikan masalah yang masih tercecer tersebut hingga akhor Juni nanti, minimal pertengahan Juli.

"Mestinya entry by name selesai akhir Mei. Bagaimana mau selesai, entry by number pun hingga kini belum selesai. Panitia Porprov harus segera menyelesaikannya," pinta Edi.

Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi (KONI) Kalsel, Gusti Perdana, menimpali bahwa pelaksanaan Porprov X Tabalong bisa saja gagal digelar sebab masih banyak persoalan yang belum terselesaikan.

Bahkan, Kesepakatan dengan panitia Porprov untuk membuka posko bersama di KONI Kalsel untuk menyelesaikan masalah yang belum selesai tak kunjung berjalan dengan baik.

"Melihat kondisi saat ini, Porprov X terancam batal digelar karena masalah yang tercecer masih belum selesai dibenahi. Apalagi, Porprov tinggal tiga bulan saja lagi," tegas Gusti Perdana. (*)