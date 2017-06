Ada Sun Roof di Kia All New Rio, Hadir di Duta Mall 9 Juni Sampai 11 Juni

All New Rio menawarkan sebuah kendaraan yang menyatukan desain serta teknologi terkini dalam sebuah kesatuan dikelasnya.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Memasuki generasi keempat, Kia All New Rio siap mengaspal di Banua. Perwakilan Kia Motor Nusantara Indah Group, Faisal Firdaus mengatakan, All New Rio menawarkan sebuah kendaraan yang menyatukan desain serta teknologi terkini dalam sebuah kesatuan dikelasnya.

"Bagi yang penasaran dengan Kia All New Rio ini silakan kunjungi pameran di Duta Mall Banjarmasin pada 9 Juni sampai 11 Juni," katanya, Kamis (8/6).

Interior pada Kia All New Rio lebih luas, modern dan berkelas dengan panel instrumen yang lebih baik, tata letak yang lebih ergonomis serta tampilan meter cluster yang lebih elegan.

Kia All New Rio juga telah dilengkapi dengan power sunroof dan sun shade. Sistem audo, Kia All New Rio dilengkapi dengan floating audio dengan fitur bluetooth, koneksi USB dan Aux serta empat speaker dan dua tweeter.

Kia All New Rio generasi keempat ini di Banjarmasin dibanderol dengan harga Rp 284 juta untuk seri manual dan Rp 299 juta automatic. Pihaknya menargetkan penjualan dalam sebulan sebanyak enam unit.

"Kami optimistis karena kompetitor masih mengandalkan model lama, belum ada peremajaan mobil. Sedangkan Kia generasi keempat ini model yang fresh," bebernya.

Dirinya juga yakin, Kia All New Rio generasi keempat ini mendulang sukses dari generasi pendahulunya. Saat mendekati launching Kia All New Rio, masih ada konsumen yang membeli Kia Rio edisi lawas.

Kia All New Rio ini membidik segmentasi anak muda uang energik yang mau tampil beda, desain baru dan stylish. Edisi teranyar ini bukanlah tandingan LCGC.

Pihaknya memberikan garansi lima tahun, jaminan sparepart yang mudah didapat.

Tersedia dalam beberapa pilihan warna, aurora black pearl, platinum graphite, silky silver, clear white, smoke blue, deep sienna brown, signal red dan most yellow. (*)