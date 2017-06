Jangan Jadi Kesempatan Memahalkan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Yth. PLN, umpat batakun berapa nilai subsidi dari pemerintah dulu sebelum dicabut? Rasa kada (tidak) mungkin bayar listrik naiknya labih pada Rp 100 ribu. Mudah-mudahan jangan dijadikan kesempatan ja malarangi (memahalkan). Maka nang 450 watt handak dicabut jua jar pacangannya.

085248880xxx

TANGGAPAN:

TARIF listrik sebelum diberlakukannya penerapan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran oleh pemerintah, sesuai dengan Permen Nomor 31 Tahun 2014 adalah Rp 605/kWh.

Sedangkan setelah diberlakukannya Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran, sesuai dengan Permen Nomor 28 Tahun 2016, per 1 Januari 2017 menjadi Rp 791/kWh, kemudian per 1 Maret 2017 menjadi Rp 1.034/kWh, kemudian per 1 Mei 2017 menjadi Rp 1.352/kWh.

Sehingga mulai 1 Juli 2017, tarif listrik mengikuti tarif Adjustment. Kebijakan tersebut tidak berlaku bagi Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Subsidi listrik dari pemerintah masih diberikan kepada rumah tangga dengan daya 450 VA.

YUSFIANSYAH

DM Hukum dan Humas PLN Kalselteng