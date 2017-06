Netizen Heboh Saat Maia Estianty Pasang Foto di Pinggir Pantai: Kayak Cewek 24 Tahun!

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Musisi Maia Estianty memasang foto santai duduk di bangku panjang di pinggir pantai.

Maia memakai kemeja hitam putih dengan celana panjang hitam.

Dia terlihat senyum santai, rileks, dan cantik.

Janda Ahmad Dhani Prasetyo itu menulis status yang sangat puitis yang ia kutip dari karya sastrawan Kahlil Gibran,

@maiaestiantyreal: In one drop of water are found all the secrets of all the oceans. (Kahlil Gibran)

#diarymaia #maiaestianty #latepost Photo taken by : @bianca.alinda

Status dan foto Maia itu justru mengundang komentar netizen yang beragam.

Ada netizen juga yang langsung mendoakan agar Maia segera menikah lagi.

Lennynenglennylh: Nyonyaaa semoga cepat nikah yaa!! :)

Miahermilasari: Bunda maia sukses selalu yaa, cepat nikah bundaa

Abdulkadirhamid: Mba maya, kliatan masi cewe, pada hal ibu 3 anak, masi bs tu cari bapak baru