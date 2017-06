Video "Bumi" Ini Ternyata Hasil Rekaman iPhone

iPhone 7 Plus dan iPhone 7 warna jet black atau hitam glossy

BANJARMASINPOST.CO.ID - Apple baru saja menayangkan video iklan baru yang termasuk dalam kampanye iklan Shot on iPhone dengan mengusung judul “Earth” di kanal resminya di YouTube.

Iklan berdurasi satu menit tersebut dinarasikan oleh ahli astronomi Carl Sagan.

Dalam iklan barunya, Apple memamerkan beragam hasil rekaman video terpilih mengenai bumi yang diambil sejumlah pengguna dengan menggunakan iPhone.

Anda bisa melihat nama-nama pengguna tersebut di bagian video yang ditampilkan Apple dalam latar berwarna putih.

Sementara itu, sang narator Car Sagan membacakan narasinya yang diambil dari buku hasil karyanya yang berjudul Pale Blue Dot-A Vision of the Human Future in Space.

Buku itu sendiri adalah tentang bumi yang harus dilestarikan karena merupakan satu-satunya rumah bagi manusia.

Berita ini dipublikasikan kompas.com dengan Judul "Iklan Apple Terbaru Pamerkan Video "Bumi" Hasil Rekaman iPhone"